Воскресенье, 28 мая, 2023
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МУП РГРЭС вошло в активную фазу проведения плановых работ

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МУП «РГРЭС» вошло в активную стадию проведения плановых работ. Значимая часть плановых работ сейчас связана с подготовкой к новому отопительному сезону. Подготовка стартовала сразу после завершения предыдущего сезона и проводится на всех объектах электроэнергетики города. Как правило, отопительный сезон в Рязани начинается в октябре, поэтому завершить работы предстоит в сентябре.

Что касается других работ, то они могут проводиться круглый год. В меньшей степени в холодное время года, в большей — с наступлением тёплого сезона. Есть работы, которые рекомендуется проводить осенью и весной, к таким можно отнести, например, обрезку ветвей деревьев вблизи проводов линий электропередачи.

Работы, которые связаны с отключением жилого фонда от подачи электроэнергии, специалисты рязанских городских электросетей проводят в основном летом, так как теплоснабжение многих домов, особенно в частном секторе, зависит от электроэнергии, и долгое отключение электричества может доставить жителям дискомфорт.

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