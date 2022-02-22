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Вторник, 22 февраля, 2022

МРЭО ГИБДД в Рязани будет работать по праздничному графику

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МРЭО ГИБДД в Рязани будет работать по праздничному графику

7info

Из-за предстоящих праздников МРЭО ГИБДД в Рязани, подразделений РЭГ будут работать по особому графику, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

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Выходными днями для сотрудников станут 23 февраля, 6, 7, 8 марта.

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