Политолог Владимир Шохин опубликовал статью под названием: «Можно подводить предварительные итоги».

9 июня завершает свою работу Евразийский конгресс и Евразийский межправительственный совет.

В Сочи на площадке «Сириуса» главы правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза обсуждали конкретные шаги навстречу друг другу. Подписаны важные документы, в том числе Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях. Большой интерес был проявлен к выставке «Евразия — наш общий дом». Там были представлены проекты в прямом смысле атомной мощности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 9 июня, продолжал работу в Сочи. Вместе с другими премьерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) он принял участие в пленарном заседании III Евразийского конгресса в парке науки и искусства «Сириус».

Накануне в Сочи состоялись заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета, по итогам приняли совместные документы. Также Мишустин осмотрел международную выставку кооперационных проектов «Евразия — наш дом» и провел двусторонние встречи с коллегами по СНГ и ЕАЭС.

Глава российского кабмина высоко оценил важность и перспективы сотрудничества РФ с партнерами по таким объединениям. Говоря о новых инициативах, он заявил, что Россия предлагает сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС на случай, если надо будет стабилизировать ситуацию в этой сфере.

Евразийская интеграция непрерывно сталкивается с новыми вызовами, связанными с изменением мировой экономической и политической обстановки. В этих условиях необходимо наращивать усилия по расширению сотрудничества в новых сферах, а также по повышению конкурентоспособности и привлекательности евразийского региона для внешних партнеров.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — один из самых успешных и динамичных интеграционных проектов в современном мире. За одиннадцать лет существования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — постоянно действующего регуляторного органа Союза — были достигнуты значительные практические результаты в обеспечении свободного движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также в координации макроэкономической, торговой, промышленной, аграрной, транспортной, энергетической и других политик стран-участниц.

Особую актуальность приобретает реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных в декабре 2020 года решением Высшего Евразийского экономического совета. Документ определил направления, ключевые меры и новые механизмы, необходимые для достижения целей ЕАЭС.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 7–8 июня в Сочи, рассмотрено 22 вопроса, подписано 14 документов.

В заседании приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза — Председатель Евразийского межправительственного совета, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров; Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович; главы правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС — Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус; а также приглашенные Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

На заседании 2023 года обсудили, как развивать промышленное сотрудничество между странами СНГ. Для этого приняли концепцию и комплекс мер, которые будут действовать до 2030 года. Концепция ставит цели — построить новые отрасли с высокими технологиями, сделать промышленность в странах Содружества более современной и технологичной, увеличить производство и экспорт продукции, которая конкурентна на мировом рынке и имеет высокую стоимость, соответствовать международным критериям по качеству продукции, создать новые рабочие места, повысить благосостояние и качество жизни людей.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который председательствовал на заседании, СНГ и ЕАЭС являются площадками для реализации масштабных и перспективных инициатив, которые способствуют развитию регионального сотрудничества. Он отметил, что страны активно внедряют цифровые технологии в различные сферы жизни, создают единые информационные пространства и платформы, разрабатывают современные стандарты и правила в области защиты окружающей среды, поддерживают культурное наследие и развивают туристический потенциал. Михаил Мишустин также добавил, что сейчас создаются новые кооперационные цепочки, налаживаются связи в области промышленности и цифровой трансформации, формируются общие рынки газа, нефти и электроэнергии.

Евразийская интеграция является жизненно важным фактором развития и процветания стран-участниц Союза. За десять лет работы ЕЭК были достигнуты значительные успехи в обеспечении свободного движения факторов производства, координации экономических политик и взаимодействии в новых сферах. Однако перед ЕАЭС стоят новые вызовы и возможности, которые требуют усилий в повышении конкурентоспособности и привлекательности евразийского региона для внешних партнеров. В этом плане важно реализовывать Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также поддерживать диалог и сотрудничество с другими странами и региональными объединениями. Только так можно обеспечить долгосрочную устойчивость и процветание обширной зоны экономического сотрудничества.