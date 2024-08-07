Среда, 7 августа, 2024

Можно ли собакам и кошкам есть арбуз?

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение: giga.chat

Специалисты Рязанской городской ветеринарной станции ответили на вопрос: можно ли собакам и кошкам есть арбуз? Пост опубликован на странице станции ВКонтакте.

Арбузы содержат витамины, минералы, клетчатку, пектины и, конечно, очень вкусные. Арбуз редко является аллергеном.

Однако вещества, содержащиеся в арбузе, могут влиять на перистальтику кишечника, оказывая слабительное действие, также всем известен мочегонный эффект.

Поэтому арбузы собакам и кошкам можно давать в качестве угощения в ограниченном количестве.

Безопасно угощать питомца арбузом в сезон созревания (август–октябрь).

Не покупайте арбуз с надрезами, трещинами, вмятинами и вырезанными треугольниками для демонстрации зрелости. Этот совет будет полезен и людям.

Если питомец съел косточку от арбуза, это не страшно, она выйдет при дефекации. А вот кожуру от арбуза давать не стоит (в зеленой части мякоти высокая концентрация нитратов).

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