Можно ли получить компенсацию с недобросовестного застройщика?

Немало покупателей жилья на первичном рынке сталкиваются со строительными недоделками при приемке квартиры, а в некоторых случаях и с задержкой сдачи самого дома. Многих такие трудности обескураживают, другие надеются на то, ,что все разрешится само собой, третьи готовы бороться за собственные права ,но не знают с чего начать.

О том, вправе ли граждане претендовать на компенсацию, если они стали жертвой произвола или безответственности застройщиков, пойдет речь обзоре 7info.

Управа на бракодела

Начнем с недоделок при приемке квартиры. Если вы увидели брак или невыполнение обозначенных в договоре условий, не подписывайте акт а зафиксируйте все нарушения. Естественно, перед тем, как возмущаться, обязательно перечитайте сам документ, где обозначены права и обязанности сторон Если считаете себя недостаточно компетентным , закажите строительную экспертизу. В Рязани около десятка фирм оказывают такие услуги.

Если ваше недовольство никак не подействовало на представителя фирмы, пишите письменную претензию на имя руководителя организации с изложением всех своих нареканий ,например ,трещины и неровности в стенах, несоответствие заявленной планировке, неправильно смонтирована элетрика или поставлены оконные блоки. Обращение можно снабдить фотографиями дефектов.

Отметим ,что большинство рязанских девелоперских компаний стремятся устранить свои огрехи в досудебном порядке. Это может сделать сам застройщик, либо выдать дольщику деньги, эквивалентные стоимости необходимых работ

Если дело дойдет до судебного разбирательства, то потребитель вправе требовать компенсацию, моральный вред и штраф ,который составляет 50 процентов суммы, которую в итоге будет взыскивать с недобросовестной компании суд.

Если вы выиграете процесс, то судебные издержки нарушитель закона также обязан возместить.

Все сроки вышли…

Иногда случается, что многоквартирные дома сдаются с существенной задержкой по отношению к первоначально заявленным срокам. По закону компания должна известить о вводе дома в эксплуатацию заказным письмом с уведомлением. Понятное дело, многие люди торопятся принять квартиру, сделать ремонт и справить новоселье, и в принципе довольствуются телефонным звонком представителя компании или даже сообщением в соцсетях. Но настоящим свидетельством завершения строительства все-таки должен быть официальный документ, присланный по почте. Если компания заранее предупредила о несоблюдении изначально заявленной даты, необходимо чтобы это обстоятельство было зафиксировано в дополнительном соглашении к договору. В противном случае ,фирма считается нарушптелем.

Согласно действующему законодательству, за срыв срока сдачи многоквартирного дома застройщик обязан заплатить пеню в «размере одной сто пятидесятой от ключевой ставки ЦБ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки». Если квартира стоит 5 миллионов, а ставка сейчас равна 12 процентам ,то ежедневно долг девелопера будет увеличиваться на 4 тысячи рублей. До 1 июля этого года действовал мораторий на взимание пеней, но сейчас он истек. Как и в случае с недоделками, по суду можно добиться выплаты штрафа, то есть 50% от упомянутой суммы неустойки. Естественно, конечная сумма компенсации, штрафа и морального вреда будет зависеть от того, на чью сторону встанет Фемида.