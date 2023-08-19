Суббота, 19 августа, 2023
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Можно ли получить компенсацию с недобросовестного застройщика?

7info7
Изображение от Freepik

Немало покупателей жилья на первичном рынке сталкиваются  со строительными недоделками при приемке квартиры, а  в некоторых случаях и с задержкой сдачи самого дома. Многих такие трудности обескураживают, другие надеются на то, ,что все разрешится само собой, третьи готовы бороться  за собственные права ,но не знают с чего начать. 

О том, вправе ли граждане претендовать на компенсацию, если они стали жертвой произвола или безответственности застройщиков, пойдет речь обзоре 7info.

Управа на бракодела

Начнем с недоделок при приемке квартиры.  Если вы увидели брак или невыполнение обозначенных в договоре условий, не подписывайте акт а зафиксируйте все нарушения. Естественно, перед тем, как возмущаться, обязательно перечитайте сам документ, где обозначены права и обязанности сторон  Если  считаете себя недостаточно компетентным , закажите строительную экспертизу. В Рязани около десятка фирм оказывают такие услуги. 

Если ваше недовольство никак не подействовало  на представителя  фирмы, пишите письменную претензию на имя руководителя организации с изложением всех своих нареканий ,например ,трещины и неровности в стенах, несоответствие  заявленной планировке, неправильно смонтирована элетрика или поставлены оконные блоки.  Обращение можно снабдить фотографиями дефектов.

Отметим ,что большинство рязанских девелоперских компаний стремятся  устранить свои огрехи в досудебном порядке. Это может сделать сам застройщик, либо выдать дольщику деньги, эквивалентные стоимости необходимых работ 

Если дело дойдет до судебного разбирательства, то потребитель вправе требовать компенсацию, моральный вред и штраф ,который составляет 50 процентов суммы, которую в итоге будет взыскивать с недобросовестной  компании суд.

Если вы выиграете процесс, то судебные издержки нарушитель закона также обязан возместить.

Все сроки вышли…

Иногда случается, что многоквартирные дома сдаются с существенной задержкой по отношению к первоначально заявленным срокам. По закону компания  должна  известить о вводе дома в эксплуатацию заказным письмом с уведомлением. Понятное дело, многие люди торопятся принять квартиру, сделать ремонт и  справить новоселье, и в принципе довольствуются телефонным звонком представителя компании или даже сообщением в соцсетях. Но настоящим свидетельством завершения строительства все-таки должен быть официальный документ, присланный по почте. Если компания заранее предупредила о  несоблюдении изначально  заявленной даты,  необходимо  чтобы это обстоятельство было зафиксировано в дополнительном соглашении к договору. В противном случае ,фирма считается нарушптелем.

Согласно действующему законодательству, за  срыв срока сдачи многоквартирного дома застройщик обязан  заплатить пеню   в «размере одной сто пятидесятой от ключевой ставки  ЦБ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки». Если квартира стоит 5 миллионов, а ставка сейчас равна 12 процентам ,то ежедневно долг девелопера будет увеличиваться на 4 тысячи рублей. До 1 июля этого года действовал мораторий на взимание пеней, но сейчас он истек. Как и в случае с недоделками, по суду  можно добиться выплаты штрафа, то есть 50% от упомянутой суммы неустойки. Естественно, конечная сумма компенсации, штрафа и морального вреда будет зависеть от того, на чью сторону встанет Фемида.  

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