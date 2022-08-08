Можно ли открыть счёт в банке ребёнку?

Телеграм-канал «Госуслуги: для родителей» рассказал, можно ли открыть ребёнку счёт в банке.

Да, с учётом возрастных ограничений.

До 14 лет

Открыть счёт в банке на имя ребёнка могут только его законные представители. Распоряжаться деньгами на таком счёте взрослые могут с разрешения органов опеки и попечительства.

С 6 лет по закону можно делать мелкие покупки и ребёнок может пользоваться дебетовой картой, но она должна быть привязана к банковскому счету родителя.

От 14 до 18 лет

Подросток может открыть счёт самостоятельно, но потребуется письменное согласие родителей, усыновителей или опекунов. Ребёнок может получить банковскую карту к своему счету.

С 14 лет ребёнок сам может распоряжаться стипендиями, заработком, вкладами, но родитель имеет право запросить в банке выписку по счету.

Условия оформления карт детям до 18 лет надо уточнять в том банке, где планируется открыть счёт.