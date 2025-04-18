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Религия

Можно ли мусульманам и иудеям есть куличи, рассказали в РПЦ

Алексей Самохин

Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин прокомментировал вопрос о возможности употребления пасхальных куличей представителями других религий. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению священнослужителя, мусульманам и иудеям не запрещается есть куличи, если у них есть желание попробовать этот продукт. Он отметил, что хотя кулич является традиционной пасхальной выпечкой и проходит обряд освящения в православных храмах, всё зависит от личного отношения человека к еде, связанной с другим вероисповеданием.

«Если человек хочет есть кулич — почему бы ему не сделать это? Вряд ли это повредит. Если я, как православный, приду к мусульманам и предложу разделить трапезу, разве это плохо? Наоборот, это хорошо», — пояснил Потокин.

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Он добавил, что угощение и совместная трапеза, даже с представителями других конфессий, могут способствовать укреплению взаимного уважения и межрелигиозного диалога.

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