Может ли человек умереть от отсутствия секса? Комментарий психолога

Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин — это миф, который не имеет под собой оснований. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

По её словам, это заблуждение. Многие люди не встречают идеально подходящего партнёра или у них есть какие-то непроработанные комплексы, в результате нет и секса. Внезапной смерти из-за отсутствия интимной жизни не стоит бояться ни женщинам, ни мужчинам.

Хотя секс действительно является «живительной силой» для всех.

Миф о том, что отсутствие секса может привести к внезапной смерти у женщин, появился после публикации исследования в Journal of Public Health. В нём учёные заявили, что уровень сексуальной активности напрямую связан с риском преждевременной смерти, причём эта опасная тенденция касается только женщин.

К таким выводам исследователи пришли после эксперимента, в котором приняли участие более 14 тысяч американок в возрасте от 20 до 59 лет. Около 95% из них занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% женщин интим был чаще, чем раз в неделю. В итоге оказалось, что у тех, кто занимался сексом реже, шанс умереть выше почти на 70%.