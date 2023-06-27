Вторник, 27 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Мотоциклист пострадал при столкновении с Porsche в Рязани

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани произошло ДТП с участием спортивного автомобиля и мотоцикла. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась 26 июня около 11:50 возле дома 6 по улице Вокзальной. За рулём Porsche Macan находилась 45-летняя рязанка. По предварительным данным, её авто столкнулось с мотоциклом Yamaha, которым управлял 44-летний местный житель.

Мотоциклист получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

Ведётся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мотоциклист пострадал при столкновении с Porsche в Рязани
Мотоциклист пострадал при столкновении с Porsche в Рязани

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Проект «Активное долголетие» открылся в Рязани ярко и позитивно

Мероприятие собрало много представителей старшего поколения и не только.

Сотая пара молодожёнов сыграла свадьбу в Касимовском районе с начала года

Юбилейный номер записи о заключении брака достался семье Вениамина и Александра Кузьминых.

Росгвардейцы – участники СВО вернулись в Рязанскую область

Бойцы с честью выполнили поставленные служебно-боевые задачи и получили медали, специальные и воинские звания.

Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей

Спектакли прошли в городах Губкин, Старый Оскол и Железногорск.

Астролог Глоба предрёк новые провокации через несколько дней

Всё дело в том, что планета Марс на небе серьёзно нагнетает обстановку. Именно Марс запускает волны агрессии и негатива в обществе.

Мигранты пытались доставить в Рязань крупную партию метадона

Граждане одной из стран Средней Азии жили в Москве и работали курьерами нелегального онлайн-магазина по сбыту наркотиков.

В Рязани нашли решение проблемы с парковкой

В городе строят дома с подземными паркингами. Такое решение экономит дворовую территорию, освобождается большая площадь для детских или спортивных площадок, озеленения.

188 протоколов за нарушения при выжигании сухой травы составили в Рязанской области с начала сезона

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, предполагающий запрет на въезд в леса транспортных средств и увеличение штрафов.

На вписке в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

Вместе с подругами девушка пришла в гости, употребила слабоалкогольные напитки и уснула.

Лукашенко: Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин

Главу государства цитирует телеграм-канал «Пул Первого».

29 и 30 июня дома на трёх улицах Рязани останутся без света

«РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии.

12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Подмосковье

По информации источника, ЧП случилось в СНТ «Агат» в Талдомском городском округе.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации