Мотоциклист пострадал при столкновении с Porsche в Рязани

В Рязани произошло ДТП с участием спортивного автомобиля и мотоцикла. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась 26 июня около 11:50 возле дома 6 по улице Вокзальной. За рулём Porsche Macan находилась 45-летняя рязанка. По предварительным данным, её авто столкнулось с мотоциклом Yamaha, которым управлял 44-летний местный житель.

Мотоциклист получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

Ведётся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.