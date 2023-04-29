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Суббота, 29 апреля, 2023

Мотоциклист погиб в ДТП на Космодимианской набережной Москвы

Фото: t.me/moscowproc
Фото: t.me/moscowproc

На Космодимианской набережной произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. 

В результате дорожной аварии на месте погиб водитель мотоцикла, его несовершеннолетий пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель автомобиля такси, выезжая на набережную, не уступил дорогу двигавшемуся мотоциклу.

На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, принятие процессуального решения и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ.

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