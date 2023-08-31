Четверг, 31 августа, 2023
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Мотоциклист и пассажирка получили травмы в ДТП в Захаровском районе

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В результате ДТП в Захаровском районе Рязанской области получили травмы мотоциклист и его пассажирка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 30 августа в 15.10 на 563-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 26-летний местный житель, управляя кроссовым спортивным инвентарем «Питбайк», столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус» 26-летнего жителя Захаровского района.

Помощь медиков потребовалась мотоциклисту и 23-летней пассажирке.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Мотоциклист и пассажирка получили травмы в ДТП в Захаровском районе

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