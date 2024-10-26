Суббота, 26 октября, 2024
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Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем в Турлатове

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Алексей Самохин
Фото: ИД "Пресса"

В результате ДТП в деревне Турлатово Рязанского района пострадал 36-летний мотоциклист. Мужчину госпитализировали, сообщает сайт ИД «Пресса».

По данным Госавтоинспекции района, авария случилась в пятницу, 25 октября, в 17:30 на 204-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись легковой автомобиль Lada Granta под управлением 37-летнего жителя Рязани и мотоцикл Progasi SuperMax300 Pro жителя Рязанского района.

Транспортные средства получили механические повреждения, мотоциклист госпитализирован.

Правоохранители проводят проверку.

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