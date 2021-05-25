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Мост на улице Ленина готовят к открытию

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24 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание. На совещании обсудили вопросы благоустройства города, ремонта дорог, жилищно-коммунального хозяйства, прохождения пожароопасного периода и безопасность граждан на воде.

На Астраханском мосту подрядчик начал укладывать тротуарную плитку на пешеходных дорожках. Откроют движение, как и планировалось, в конце мая.

Продолжается работа по ликвидации аварийных выбоин на дорогах. Площадь ремонта за неделю составила 2700 кв. м. С начала года этот удалось заделать ямы на площади около 30 тыс. кв. м.

В мэрии также сообщили, что в посёлке Солотча продолжается патрулирование лесополос. Организовано дежурство и мониторинг возгораний на полигонах отходов.

На водных объектах специалисты проверяют наличие табличек о запрете купания, кроме того в жаркие дни будут проходить рейды по местам возможного купания жителей, — говорится в сообщении.

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