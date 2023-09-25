Понедельник, 25 сентября, 2023
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Мост-дублёр через Оку в Рязани нужно построить за 5 лет — губернатор Малков

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Мост через Оку в Рязани, фото: ЯндексКарты

Мост-дублёр через Оку в Рязани необходимо построить в течение 5 лет, заявил во время Дней Рязанской области в Совете Федерации губернатор Павел Малков.

По словам Малкова, построенный 50 лет назад действующий мост находится в высокой степени износа, сообщает ТАСС.

Губернатор заявил: через 5-7 лет действующий «мост рухнет», что подтверждается данными экспертиз.

— Это будет крупная логистическая катастрофа, ближайший мост — через 100 километров, — отметил Павел Малков.

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова рассказала, что по действующему мосту ежедневно проезжает 50 тысяч машин. Он является выходом федеральных трасс на Владимир, Нижний Новгород.

Эксперты оценивают строительство нового моста, протяжённостью 12 километров, в 30 млрд рублей.

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