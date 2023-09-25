Мост-дублёр через Оку в Рязани необходимо построить в течение 5 лет, заявил во время Дней Рязанской области в Совете Федерации губернатор Павел Малков.
По словам Малкова, построенный 50 лет назад действующий мост находится в высокой степени износа, сообщает ТАСС.
Губернатор заявил: через 5-7 лет действующий «мост рухнет», что подтверждается данными экспертиз.
Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова рассказала, что по действующему мосту ежедневно проезжает 50 тысяч машин. Он является выходом федеральных трасс на Владимир, Нижний Новгород.
Эксперты оценивают строительство нового моста, протяжённостью 12 километров, в 30 млрд рублей.