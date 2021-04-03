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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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Мост через Трубеж в Рязани будут ремонтировать ночью

7info

С 7 апреля на мосту через Трубеж в Рязани начнутся ночные работы, сообщила мэр Елена Сорокина.

По словам главы администрации города, они не будут шумными и не помешают жителям соседних домов. 

3 апреля Сорокина вместе с представителем Агентства стратегических инициатив Алексеем Аноховым и председателем экспертного совета при правительстве Рязанской области Максимом Стрельцовым посетила стройплощадку на улице Каширина. 

Сейчас выполняется сопряжение моста с полотном на первой и шестой опорах. Этот комплекс работ включает в себя в том числе восстановление основания балок. Рабочие начали ремонт других опор.

Подрядчик представил график ремонта. По нему к 16 июня откроют движение транспорта по правой половине моста. До этого дня рабочие должны уложить асфальт и поставить ограждения. 

Мост будет на гарантии – 8 лет на железобетонные конструкции и элементы самого моста и 5 лет на асфальтобетонное покрытие.

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