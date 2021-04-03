Мост через Трубеж в Рязани будут ремонтировать ночью

С 7 апреля на мосту через Трубеж в Рязани начнутся ночные работы, сообщила мэр Елена Сорокина.

По словам главы администрации города, они не будут шумными и не помешают жителям соседних домов.

3 апреля Сорокина вместе с представителем Агентства стратегических инициатив Алексеем Аноховым и председателем экспертного совета при правительстве Рязанской области Максимом Стрельцовым посетила стройплощадку на улице Каширина.

Сейчас выполняется сопряжение моста с полотном на первой и шестой опорах. Этот комплекс работ включает в себя в том числе восстановление основания балок. Рабочие начали ремонт других опор.

Подрядчик представил график ремонта. По нему к 16 июня откроют движение транспорта по правой половине моста. До этого дня рабочие должны уложить асфальт и поставить ограждения.

Мост будет на гарантии – 8 лет на железобетонные конструкции и элементы самого моста и 5 лет на асфальтобетонное покрытие.