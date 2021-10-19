Москвичи заманили женщину в квартиру под предлогом показать кролика и изнасиловали

Жителей Москвы подозревают в изнасиловании местной жительницы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 октября. По словам потерпевшей, она познакомилась в кафе с двумя мужчинами. Они выпили спиртное, после чего кавалеры предложили ей поехать по домам на одном такси.

По дороге девушка согласилась с предложением зайти в квартиру к одному из злоумышленников и посмотреть кролика.

В гостях мужчина попытался поцеловать новую знакомую, однако она ответила отказом. Тогда он избил и изнасиловал жертву, а его друг удерживал ее.

По факту произошедшего проводится проверка.