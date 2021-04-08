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Четверг, 8 апреля, 2021
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Москвичи держали в плену и убили 22-летнюю кубинку

Никита Брыкин

Суд вынес приговор в отношении двух жителей Москвы, которых признали виновными в похищении и жестоком убийстве гражданки Кубы, пишет Лайф со ссылкой на ГСУ СК России по городу.

Тело 22-летней кубинки нашли на западе столицы в ночь на 25 мая прошлого года. Выяснилось, что девушку похитили 39-летний мужчина и его знакомая. Злоумышленники требовали за жизнь пленницы выкуп в размере 30 тысяч рублей.

Позже мужчина задушил жертву и выбросил тело в чемодане в мусор. При этом убийца продолжал вести переписку с ее подругой и присылал ей снимки голой связанной девушки.

В итоге мужчину приговорили к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине – 3,5 годам в колонии общего режима.

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