Москвичей предупредили о резком похолодании после 23 февраля

Устоявшаяся теплая погода сохранится до 23 февраля, затем жителей столицы ждёт резкое похолодание, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, в Москве наблюдается сильная положительная аномалия температуры. Сейчас благодаря потоку тёплого воздуха с запада среднесуточная температура выше нормы на 8-10 градусов, после 23 числа ожидается резкое похолодание.

24-26 февраля метеорологи прогнозируют морозы до минус 10 градусов. Как долго продержатся морозы, пока непонятно.