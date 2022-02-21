0.3 C
Рязань
Понедельник, 21 февраля, 2022

Москвичей предупредили о резком похолодании после 23 февраля

spot_img
На главнуюНовости мира

Москвичей предупредили о резком похолодании после 23 февраля

7info

Устоявшаяся теплая погода сохранится до 23 февраля, затем жителей столицы ждёт резкое похолодание, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

- Реклама -

По его словам, в Москве наблюдается сильная положительная аномалия температуры. Сейчас благодаря потоку тёплого воздуха с запада среднесуточная температура выше нормы на 8-10 градусов, после 23 числа ожидается резкое похолодание.

24-26 февраля метеорологи прогнозируют морозы до минус 10 градусов. Как долго продержатся морозы, пока непонятно. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЗеркальная дата 22.02.2022. Что нельзя и нужно делать в этот день?
Комментарии для сайта Cackle
spot_img