Москвич при помощи хитрости продал липчанке несуществующую технику

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца Москвы, который обвиняется в мошенничестве, пишет Город 48.

Инцидент произошел в июне. Злоумышленник связался с бывшей коллегой по магазину одежды и предложил ей купить у него бытовую технику.

Липчанка согласилась, и в итоге сначала «приобрела по выгодной цене» телевизор. Она перевела знакомому двенадцать тысяч рублей, и при получении товара должна была отдать столько же.

Также жертва перевела мужчине двенадцать тысяч рублей за ноутбук «по аукционной цене». Ей оставалось отдать восемь тысяч рублей. Однако москвич стал придумывать различные предлоги, чтобы объяснить, почему техника не доставляется. В итоге девушка так ничего и не получила, а мошенник потратил ее деньги.