Москвич перепутал трансгендера с женщиной и изнасиловал его в электричке

В направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в изнасиловании трансгендера, пишет Telegram-канал Mash.

По предварительной версии, уроженец Орла возвращался домой в женском белье и платье. На Курском вокзале он познакомился с нетрезвым парнем, который купил ему билет до Твери.

В электричке злоумышленник стал домогаться до жертвы, которая пыталась убедить насильника, что он перепутал его с настоящей женщиной. В итоге трансгендера изнасиловали в тамбуре поезда.

Реклама

Известно, что потерпевший принимал гормоны, в результате у него изменился голос и внешний вид, из-за чего он стал походить на девушку.