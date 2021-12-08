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Среда, 8 декабря, 2021
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Москвич перепутал трансгендера с женщиной и изнасиловал его в электричке

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В направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в изнасиловании трансгендера, пишет Telegram-канал Mash.

По предварительной версии, уроженец Орла возвращался домой в женском белье и платье. На Курском вокзале он познакомился с нетрезвым парнем, который купил ему билет до Твери.

В электричке злоумышленник стал домогаться до жертвы, которая пыталась убедить насильника, что он перепутал его с настоящей женщиной. В итоге трансгендера изнасиловали в тамбуре поезда.

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Известно, что потерпевший принимал гормоны, в результате у него изменился голос и внешний вид, из-за чего он стал походить на девушку.

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