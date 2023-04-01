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Суббота, 1 апреля, 2023
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Московский зоопарк с 1 апреля перешёл на весенний режим работы

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Фото: vk.com/moscow_zoo

С 1 апреля Московский зоопарк начал работать в весеннем режиме, принимая посетителей с 9 до 20 часов. Вход на территорию закрывается в 19 часов, сообщает страница зоопарка ВКонтакте.

Кроме того, открыты два дополнительных входа с улицы Большая Грузинская, 1 стр. 103 и улицы Красная Пресня, 4.

Зайти в Московский зоопарк также можно через Новый вход из метро «Баррикадная», с Садовой-Кудринской через Детский зоопарк и с улицы Красная Пресня через сувенирную лавку.

Главный вход временно закрыт для подготовки к сезону.

В сообщении зоопарка отмечается, что из-за потепления многие обитатели заметно оживились и проводят больше времени в уличных вольерах. Кроме того, проснулись бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин.

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