Мощный рывок российской армии под Угледаром: что об этом известно

Российские военные совершили мощный рывок под Угледаром в ДНР, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские СМИ.
По предварительным данным, ВС России прорвались почти на 8 километров и закрепились в Шахтерском, после чего атаковали восточнее село Новоукраинка. Кроме того, бойцы взяли под контроль Левадное и вошли в Богоявленку.
Украинская сторона посетовала, что российское наступление представляет серьезную угрозу для всех сил ВСУ на юго-западе.
В Минобороны пока не комментировали эту информацию.