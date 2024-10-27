Мощный рывок российской армии под Угледаром: что об этом известно

Российские военные совершили мощный рывок под Угледаром в ДНР, сообщил телеграм-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны » со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, ВС России прорвались почти на 8 километров и закрепились в Шахтерском, после чего атаковали восточнее село Новоукраинка. Кроме того, бойцы взяли под контроль Левадное и вошли в Богоявленку.

«Суммарно по всем трем участкам россияне наступают на фронте шириной до 25 километров», – говорится в посте.

Украинская сторона посетовала, что российское наступление представляет серьезную угрозу для всех сил ВСУ на юго-западе.

В Минобороны пока не комментировали эту информацию.