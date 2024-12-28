Простое, но точное гадание на 31 декабря: как узнать свои самые счастливые месяцы 2025 года?

31 декабря православная церковь вспоминает патриарха Иерусалимского святителя Модеста. С юных лет Модест тянулся к служению господу и иноческой жизни. В народе Модеста молили о послании здоровья домашнему скоту, просили защищать его от падежа. Модестов день также считается хорошим временем для гаданий и предсказания судьбы.

31 декабря – последний день уходящего 2024 года. Издревле конец года считался мистическим временем, поэтому наши предки стремились соблюдать особые правила поведения, связанные с поверьями и запретами, пришедшими издревле.

Что нельзя и нужно делать 31 декабря? К каким приметам стоит прислушаться? Как предсказать свою судьбу на ближайший год?

Традиционно 31 декабря молодые девушки гадают. Чтобы узнать, что тебя ждёт в наступающем году, нужно взять 12 одинаковых коробочков с солью, оставить на ночь в прохладном помещении, а утром по очереди открыть. Коробочки символизируют месяцы. Те, в которых соль пропиталась водой, пройдут неудачно, со слезами.

Существует поверье, что 31 декабря буйствует нечистая сила. Разгуливает по улицам она и днём, и ночью. Поэтому необходимо уберечь от неё острую домашнюю утварь. Ножи, вилы, косы и другие предметы нужно обернуть соломой. В противном случае они принесут много несчастья.

Ни в коем случае нельзя оставлять молоко в открытой посуде. Иначе оно прокиснет от влияния тёмных сил.Для изгнания бесов дома подметали пол, собранный мусор сжигали в огне.31 декабря нужно обязательно отдать все долги. Если этого не сделать, можно на весь год остаться несчастливым. Также стоит простить всех врагов, чтобы не нести в наступающий год обиды.

Народные примеры 31 декабря

Если ветер подул с запада, то наступит потепление;

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Снег с утра – к безветренной и солнечной погоде на следующий день;

Если солнце с утра светит ярко, быть январю морозным.

Именины 31 декабря отмечают Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Илья, Марк, Николай, Михаил, Семён, Сергей, София, Фаддей, Федор.

Сны в ночь на 31 декабря посылают наши ангелы-хранители. Сновидения обладают пророческой силой и в будущем могут сбыться. Это касается особенно ярких видений, поэтому постарайтесь запомнить их.