Мошенники стали присылать коды для регистрации счета ИП или юрлица

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Мошенники стали направлять россиянам СМС с кодом для регистрации счёта юрлица или ИП в банке, узнали «Известия». С этим столкнулся корреспондент «Известий», получивший сообщение о «регистрации в гостевой зоне для юрлиц на сайте Сбера». Аналогичными историями в апреле поделились пользователи интернета.

В кол-центре «Сбера» «Известиям» сообщили, что на сайте банка есть раздел, где ИП или юрлицо может подать заявку на открытие расчетного счета. Но после этого необходимо пройти ещё несколько шагов: на сайте нужно заполнить информацию об организации (в том числе ИНН), выбрать офис для обслуживания, подтвердить заявку и на последнем этапе фирма получит реквизиты счёта, пояснили в кредитной организации.

В «Лаборатории Касперского» фиксировали схему обмана с направлением кода «регистрации в гостевой зоне для юрлиц». Обычно его присылают, чтобы вызвать доверие жертвы и доказать, что звонит действительно сотрудник банка, рассказал главный эксперт компании Сергей Голованов.

Возможно, на номер человека хотели открыть расчетный счет для ИП или самозанятого: в дальнейшем мошенники могли бы убедить человека в необходимости перевести на него деньги, использовать этот счёт для обналичивания или для получения кредита, предположил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

По данным ЦБ, за весь 2020 год мошенники совершили 773 тыс. операций без согласия клиента на общую сумму около 9,8 млрд рублей. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Лишний кабинет: мошенники стали присылать коды для регистрации счета ИП