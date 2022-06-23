Мошенники разводят айтишников на сайтах знакомств

С июня в интернете набирает обороты «охота на айтишников». На сайтах знакомств активизировались женщины, желающие познакомиться с мужчиной из IT сферы. Об этом Infosecurity a Softline Company сообщила Газете.Ru. В Роскачестве дали рекомендации, как не потерять деньги.

Глава центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров напоминает, что схема не нова. Злоумышленники создают фейковые анкеты девушек, предлагают сходить на свидание, прилагая ссылку на покупку «билетов». Деньги попадают к мошенникам, а могут быть украдены платёжные данные, – предупреждает эксперт.

Роскачество ранее предупреждало о различных схемах развода в приложениях для знакомств.

В ведомстве рекомендуют внимательно проверять ссылки и сайты, не гнаться за дешевизной, ничего не оплачивать заранее и не скачивать сомнительные файлы. Напомнили в Роскачестве и о необходимости использования антивируса на устройствах.