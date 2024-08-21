Мошенники разработали новую схему с арендой банковских карт

В банке ВТБ была выявлена новая схема мошенничества, в рамках которой злоумышленники арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода украденных средств. Об этом сообщает URA.Ru.

Мошенники получают сторонние карты для переводов, арендуя их у простых пользователей (дропов — лиц, на счета которых поступают украденные деньги), при этом убеждая их в безопасности такой практики. Ранее злоумышленники покупали карты, а теперь предпочитают их аренду, что позволяет им перекладывать ответственность на владельцев карт.

Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ, отметил, что мошенники вводят дропов в заблуждение относительно безопасности передачи карт и доступа к банковским функциям, обещая легкий доход. Однако такая передача может иметь серьезные последствия, включая внесение в черные списки банков и обвинение в соучастии в преступлении. Ревякин также предостерег, что дропы рискуют стать жертвами мошенников, которые могут оформить на их имя кредиты и оставить их в долгах.