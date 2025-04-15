Мошенники похитили у рязанцев 19 миллионов

В ОМВД России по Октябрьскому району Рязани за текущий период 2025 года зарегистрировано 44 уголовных дела по мошенничествам в сфере информационных технологий. Общий ущерб от этих преступлений, причиненный жителям, составил 19 095 000 рублей. Об этом сообщает начальник Октябрьского района полковник полиции Роман Сашин.

Мошенники используют разные предлоги, чтобы втереться в доверие к потенциальной жертве, а далее путем обмана заставляют перевести на банковский счет или иным способом передать сбережения злоумышленникам, например:

Звонки от лица работодателя под предлогом последующей проверки со стороны органов ФСБ, МВД и иных правоохранительных органов.

под предлогом последующей проверки со стороны органов ФСБ, МВД и иных правоохранительных органов. Звонок от лжеоператоров сотовой связи с предложением продлить якобы закончившийся договор на услуги связи . Злоумышленник просит назвать код из смс.

. Злоумышленник просит назвать код из смс. Сообщения от коммунальных служб под предлогом замены или проверки счетчиков .

. Взлом страницы гражданина в социальной сети, после чего следует отправка сообщения саккаунта с просьбой об оказании материальной помощи.

Проявляйте бдительность, не дайте себя обмануть! Сохраните свои сбережения.