Мошенники начали использовать для обмана чаты учителей школ

В последнее время мошенники начали использовать для дистанционного обмана чаты учителей школ, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

По словам педагогов, обман начинается с поступления сообщения от имени директора школы о звонке сотрудника правоохранительных органов или органов безопасности по теме, связанной с финансовой безопасностью. Затем учителям звонит неизвестный, представляется сотрудником банка, начинает выяснять данные банковских карт, просит перевести деньги на резервный счёт.

Мошенники считают, что подготовленный сообщением директора учитель станет лёгкой жертвой.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области и регионального УФСБ предупреждают: силовики, работники банков никогда не проводят никакие финансовые операции по телефону.

Людям, получившим подобный звонок, рекомендуют сразу прервать общение — на связи мошенники.