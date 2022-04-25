Момент взрыва в доме на Товарищеском проспекте Петербурга попал на видео

Момент взрыва трехкилограммового фейерверка в доме на Товарищеском проспекте Петербурга попал на камеру видеонаблюдения. Ролик публикует «Фонтанка».

- Реклама -

ЧП случилось 25 апреля на лестнице между 7-м и 8-м этажами. Из девятиэтажки эвакуировали 40 человек, пострадавших нет.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали двери лифта, как минимум одна машина, выбило стёкла на двух этажах.

Сейчас правоохранители разыскивают мужчину в балаклаве, который причастен к инциденту. По факту случившего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.