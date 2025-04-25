Момент смертельного ДТП с пешеходом и мотоциклистом в Рязани попал на видео

Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста и пешехода в Рязани. Запись с камеры наблюдения опубликовал телеграм-канал «Новости Рязани YA62».

Напомним, ЧП произошло в четверг, 24 апреля. В 17:30 около дома № 1 по улице Семчинской 35-летний мотоциклист сбил 68-летнего местного жителя. Пешеход скончался на месте происшествия.

На записи видно, что мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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Ранее смертельное ДТП прокомментировал командир Отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области майор полиции Валерий Бирюков.