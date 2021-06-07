Молодые мужчины снова пошли учителями в школы

Ситуация с учителями в России сейчас намного лучше, чем несколько лет назад, рассказал «Известиям» на ПМЭФ-2021 ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он пояснил, что изменения произошли в связи с майским указом президента, который поручил обеспечить учителям и врачам зарплату выше средней по региону. Это повысило престиж профессии.
Более того, по словам Ярослава Кузьминова, в школу пошли преподавать в массовом порядке молодые мужчины.
По его словам, тенденция начала распространяться и в Санкт-Петербурге, а для повышения престижа профессии учителя в большинстве субъектов необходимо, чтобы заработная плата учителя составляла хотя бы 150% от среднего по региону уровня.
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