Молодые мужчины снова пошли учителями в школы

- Advertisement -

Ситуация с учителями в России сейчас намного лучше, чем несколько лет назад, рассказал «Известиям» на ПМЭФ-2021 ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он пояснил, что изменения произошли в связи с майским указом президента, который поручил обеспечить учителям и врачам зарплату выше средней по региону. Это повысило престиж профессии.

Должен сказать, что сейчас даже очень серьезный конкурс на поступление в педагогические вузы, на педагогические факультеты, — сообщил он.

Более того, по словам Ярослава Кузьминова, в школу пошли преподавать в массовом порядке молодые мужчины.

Не то, чтобы я считаю, что они умнее и профессиональнее женщин, но это слом многолетнего тренда. Есть еще один позитивный звонок — школа перестала быть убежищем для школьных же троечников. Еще десять лет назад это было катастрофой. Но теперь этого нет. Средний балл ЕГЭ для поступающих в педвузы за 70, а в Москве — 80. Совсем недавно это был уровень для юристов и экономистов. То есть с качеством учителей сейчас у нас проблемы нет, — рассказал ректор ВШЭ.

По его словам, тенденция начала распространяться и в Санкт-Петербурге, а для повышения престижа профессии учителя в большинстве субъектов необходимо, чтобы заработная плата учителя составляла хотя бы 150% от среднего по региону уровня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Любое достижение можно было бы записать в цифровое портфолио и приложить к ЕГЭ»