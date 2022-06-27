Молодые-цифровые: особенности финансов для зумеров

Бумеры, люди X, миллениалы – на смену этим героям Теории поколений Штрауса и Хау в общественную жизнь врываются зумеры. Они уже зарабатывают и тратят, ошибаются или достигают успехов. В День молодежи вместе с рязанским отделением Банка России посмотрим на них как на потребителей финансовых услуг, которые сегодня сегодня активно выходят на рынок.

Зумер: цифровой человек

Если у великого Да Винчи был «витрувианский человек», то художникам современности впору рисовать человека цифрового. У зумеров в ушах беспроводные наушники, на глазах – VR-очки, в одной руке смартфон, в другой – планшет. Цифровые сервисы и технологии – неотъемлемая бытовая часть их жизни. Например, в кошельках нет наличных, впрочем, и самих привычных кошельков у них обычно тоже нет. Вся финансовая жизнь заключена в смартфоне. Они любят платить бесконтактно, с легкостью привыкли прикладывать к терминалам не только телефоны, но и часы или браслеты.

Сегодня зумеры – амбассадоры оплаты товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей. Для покупки нужен счет в банке и телефон с камерой, а уж техника словно является продолжением рук нового поколения. Покупателю достаточно отсканировать QR-код, в мобильном приложении банка проверить правильность данных и подтвердить оплату. Быстро и технично, как привыкли зумеры.

Охота к перемене мест

Зумеры – поколение, родившееся во времена глобализации. Если их бабушки и дедушки привыкали к одному району, родители уже задумывались о переезде в крупный город за карьерными возможностями, то для появившихся на свет в XXI веке территориальные границы – вещь весьма условная. Интернет доступен в любой точке страны или даже за ее пределами. Что это значит? Что учиться и работать можно дистанционно, товары легко заказать, а общение молодежи и так происходит преимущественно онлайн. Поэтому зумер не ограничен, к примеру, ассортиментом магазина на соседней улице или набором услуг в ближайшем офисе банка.

Зумер легко найдет самый выгодный банковский вклад. Не важно, что сам потребитель живет в Рязани, а банк работает во Владивостоке. Заключить договор на лучших условиях поможет маркетплейс. Это площадка для дистанционной продажи финансовых продуктов, которая работает 24/7 и не имеет географических ограничений. Нужно лишь один раз зарегистрироваться, подтвердив свою личность, чтобы беспрепятственно приобретать финуслуги.

Я не халявщик, я сетевой партнер

Если, например, бумеры вкладывали деньги в «МММ», поверив обещаниям Лени Голубкова, то для зумеров авторитеты – люди не с экрана ТВ, а с аватарками в социальных сетях. Они могут увлечь все в ту же финансовую пирамиду, хоть и в новой, цифровой, упаковке. И если старшее поколение рисковало получить бумажную фальшивку, то во всемирной сети выдают пустышки в виде графиков на ярких сайтах.

Только в 2021 году Банк России выявил 871 пирамиду, в основном в интернете. Каждая вторая привлекала средства клиентов в криптовалюте либо предлагала вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Эффективный во все времена прием – обещания быстрого и легкого заработка. Мошенники убеждают, что зарабатывать помогают новые технологии, а уж в них-то зумеры точно не сомневаются. «Кроме того, на молодежь нацелены имитации онлайновых инвестиционных игр. Несмотря на название «игра», какой-либо соревновательный элемент в этих проектах отсутствует. Надо лишь вкладывать деньги, покупая все новые и новые «инструменты», которые позволяют подниматься в рейтинге. Реклама таких игр, как правило, распространяется через социальные сети», — комментирует управляющий рязанским отделением Банка России Сергйе Кузнецов. Критичность у этого поколения вообще несколько ниже, чем, к примеру, у миллениалов. Поэтому им важно вовремя вспомнить: новации всегда связаны с растущими рисками, а человеческий фактор по-прежнему является основной причиной потерей средств.

Еще один риск, связанный со значительным погружением зумеров в Интернет, подстерегает на фишинговых страницах. Фейковые магазины привлекают низкими ценами, кинобазы обещают громкий фильм раньше премьеры и т.д. Цель таких страниц одна – заманить жертву и похитить данные ее карты. Для раскрутки часто привлекают главных авторитетов поколения – блогеров.

ОК, зумер

Важные черты поколения зумеров – способность быстро воспринимать информацию, высокая социальная ответственность и мода на знания. И хотя в погоне за чем-то новым (и обещаниями большой прибыли, конечно) молодежь иногда попадается на удочку виртуальных обманщиков, в целом у нового поколения престижно быть экономным и финансово грамотным, а для этого важно разбираться в происходящем и заботиться о своей безопасности. Зумеры читают посты с лайфхаками, смотрят видео коучей и пополняют копилку знаний. Например, они не забывают установить на смартфон антивирусную программу и обновляют базы, ведь иначе есть риск, что современный троянский конь похитит все сбережения. Их пароли от многочисленных онлайн-сервисов всегда сложносочиненные, а 12345 или qwerty – часть мемов про доверчивых пользователей. И даже со сложными паролями они настраивают двухфакторную идентификацию, чтобы максимально обезопасить себя от хищения персональных данных или денег со счета.