Молодая женщина снимала порно и продавала в Telegram за деньги

В Твери сотрудники полиции задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в распространении порнографии в интернете. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД Тверской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ о незаконном изготовлении и распространении порнографии. Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, жительница Твери у себя дома создавала порноконтент со своим участием категории 18+. Затем транслировала видео подписчикам в телеграм-канале за деньги.

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Девушка призналась, что снимала запрещённые ролики, чтобы заработать и ради популярности.

В квартире порноактрисы силовики обнаружили и изъяли мобильные телефоны с запрещёнными файлами, визитные карточки с QR-кодом Телеграм-канала, созданного девушкой для продажи порнографии.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Расследование дела продолжается.