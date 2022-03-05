Молодая мама жестоко убила младенца из-за плача в Волгограде

Волгоградский областной суд вынес приговор 21-летней жительнице Дубовки, которую признали виновной в убийстве трехмесячного сына, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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По версии следствия, злоумышленница избивала ребенка из-за плача в период с 29 августа по 2 сентября 2020 года.

Труп ребенка обнаружил сожитель женщины, работавший таксистом. Он подошел к детской кроватке, чтобы поцеловать малыша на прощание и обратил внимание, что малыш «глубоко спит».

Выяснилось, что младенец скончался от тупых травм головы и шеи, осложнившихся отеком спинного и головного мозга. Мать призналась, что ее сильно раздражал плач младенца.

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Суд приговорил женщину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года.