Понедельник, 13 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Молния ударила в один из главных символов Бразилии – статую Христа-Искупителя

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Фото: Fernando Braga

В статую Христа-Искупителя, один из главных символов Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом, попала молния. Момент запечатлён бразильским фотографом-любителем Фернандо Брагой, его кадр затем широко распространился в интернете.

Фото мужчина опубликовал в своих соцсетях, многие назвали его «божественным лучом». Об этом пишет «Российская газета».

Бразилец рассказал, что провёл примерно 3 часа в ожидании редкого кадра.

Фернандо Брага: «Фотоаппарат сделал серию из более чем 500 фото длинной выдержкой, прежде чем появилась эта долгожданная фотография»

В среднем в статую Христа-Искупителя попадает 4 молнии в год, – отметили в Бразильском институте космических исследований.

В декабре 2013 и январе 2014 две молнии откололи кончики среднего и большого пальца правой руки статуи.

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