В рязанских детских лагерях проходит серия деловых игр

С 13 по 27 августа в детских оздоровительных лагерях Рязанской области проходит серия деловых игр, организованная клубом инженерного творчества «Робошкола» совместно с детским технопарком Кванториум «Дружба» и центром «Мой бизнес».

13 августа прошла первая деловая игра «Стартап» в лагере «Сатурн» для детей 14-17 лет. Ребятам предложили разделиться на команды и сгенерировать идеи бизнес-проектов. Им нужно было самостоятельно сформулировать проблемы целевой аудитории, разработать логотип и девиз, продумать рекламную кампанию и презентовать проект организаторам и другим участникам.