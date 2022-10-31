Могут ли принять пациента в поликлинике без медицинского полиса?

Недавно от Минздрава РФ поступило предложение посещать поликлиники или больницы без бумажного полиса. Пациенту будет достаточно знать лишь номер полиса, либо же иметь при себе штрих-код с портала Госуслуг.

Можно ли посещать поликлиники без полиса сейчас, и в праве ли медорганизации принять пациента без него, выясняла «Парламентская газета».

Полис — это документ, удостоверяющий право застрахованного лица в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь от Государства. Наличие полиса важно не только для пациента, но и для медорганизации, чтобы она могла выставить счет страховой компании, выпустивший полис.

Документ поможет пройти профосмотр, диспансеризацию, попасть на прием к более узким специалистам, сделать как узкую, так и расширенную диагностику, вакцинироваться. Полис поможет при плановой госпитализации и при получении лояльного соглашения на высокотехнологичную медпомощь. Собираясь в отпуск, командировку и в любую дальнюю поездку, обязательно возьмите полис с собой. С ним можно рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.

При экстренных случаях (это внезапное острое заболевание, отравление, нарушение нормального течения беременности, ситуация, когда существует угроза жизни), полис спрашивать не станут.

— Экстренную помощь, когда существует угроза жизни, пациентам обязаны оказывать без полиса ОМС и каких-либо других документов, — рассказали изданию в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС)

ФОМС также сообщил, что и в травмпункте пациента могут принять без полиса, но позже, при обнаружении проблемы, поликлинике придется потратить время на идентификацию данных документа, чтобы получить финансирование на лечение от страховой компании. Поэтому знать хотя бы паспортные данные всё же стоит. Это поможет в будущем и затратить меньше времени на уточнение данных.

Нужен ли медицинский полис мобилизованным гражданам?

Мобилизованным военнослужащим полис не понадобится. 5 октября ввели законопроект о том, что призванных в рамках частичной мобилизации граждан при их явке на службу переводят в Военно-медицинскую страховую организацию.

Полис таких граждан перестает действовать сразу после выхода на службу, об этом сообщили 6 октября во Всероссийском союзе страховщиков. Для мобилизованных действует закон от 28.03.1998, который заявляет об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, призванных на военные сборы.

Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, заявил, что это обыденная практика:

— Человека призывают в армию, и он становится военнослужащим, у него прекращается действие полиса ОМС. Он переходит на систему оказания помощи Минобороны. Распространяется правило на всех: и на срочников, и на контрактников. По окончанию службы такие граждане снова могут начать пользование обычным полисом ОМС.

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