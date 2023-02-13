Понедельник, 13 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Мобилизованные из Рязанской области попали в плен на Украине

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта рязанского регионального отделения "Единой России"

Попавшие под частичную мобилизацию жители Рязани и Александро-Невского района попали в украинский плен, — сообщает сайт регионального отделения «Единой России».

Об этом стало известно на встрече члена фракции «Единая Россия» Андрея Красова с родственниками мобилизованных рязанцев. У жительницы областного центра в плен попал муж, а у жительницы Александро-Невского района – сын. Женщины попросили парламентария помочь вернуть их близких из плена.

Андрей Красов заверил, что переговоры по процессу обмена пленными идут совместного с уполномоченным по правам человека в России и оборонным ведомством России. Депутат пообещал сделать всё возможное для скорейшего возвращения пленных домой.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации