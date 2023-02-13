Мобилизованные из Рязанской области попали в плен на Украине

Попавшие под частичную мобилизацию жители Рязани и Александро-Невского района попали в украинский плен, — сообщает сайт регионального отделения «Единой России».

Об этом стало известно на встрече члена фракции «Единая Россия» Андрея Красова с родственниками мобилизованных рязанцев. У жительницы областного центра в плен попал муж, а у жительницы Александро-Невского района – сын. Женщины попросили парламентария помочь вернуть их близких из плена.

Андрей Красов заверил, что переговоры по процессу обмена пленными идут совместного с уполномоченным по правам человека в России и оборонным ведомством России. Депутат пообещал сделать всё возможное для скорейшего возвращения пленных домой.