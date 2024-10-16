Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН

В субботу, 12 октября, в Рязани состоялась 1/2 сезона 2024 Официальной Рязанской лиги КВН. Полуфинал собрал в Рязанском дворце молодёжи полный зал любителей КВН, студентов рязанских вузов, задорные команды и их яркие группы поддержки. Среди приглашённых на игру были многодетные семьи Рязани.

Лига с особым теплом встречает всех гостей и старается сделать так, чтобы игры КВН в Рязани смогли посетить как можно больше людей. Благодаря партнёрам вход на КВН осуществляется по бесплатным билетам и пригласительным, которые для удобства можно получить несколькими способами.

И, конечно, организаторы игр с радостью готовы приглашать тех, кому особенно нужны наши забота. КВН — это не только про юмор. КВН ещё и про добро, дружбу, внимание. Очень радостно, что на Полуфинале большими семьями собрались представители Объединения многодетные семей Рязани «Землица». Вот такой тёплый отзыв оставили гости:

Ваше внимание к многодетным семьям и желание включать нас в культурные мероприятия очень важно для нас. Это помогает нам чувствовать себя частью большого сообщества, где ценятся семья, дружба и поддержка.

Спасибо огромное за отдых, за возможность посмеяться! Полный зал, КВН на одном дыхании, потрясающие команды, разминка, озвучка на высшем уровне! Очень талантливая и креативная молодёжь!