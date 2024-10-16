Среда, 16 октября, 2024

Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН

Автор: Валерия Мединская

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В субботу, 12 октября, в Рязани состоялась 1/2 сезона 2024 Официальной Рязанской лиги КВН. Полуфинал собрал в Рязанском дворце молодёжи полный зал любителей КВН, студентов рязанских вузов, задорные команды и их яркие группы поддержки. Среди приглашённых на игру были многодетные семьи Рязани.

Лига с особым теплом встречает всех гостей и старается сделать так, чтобы игры КВН в Рязани смогли посетить как можно больше людей. Благодаря партнёрам вход на КВН осуществляется по бесплатным билетам и пригласительным, которые для удобства можно получить несколькими способами.

И, конечно, организаторы игр с радостью готовы приглашать тех, кому особенно нужны наши забота. КВН — это не только про юмор. КВН ещё и про добро, дружбу, внимание. Очень радостно, что на Полуфинале большими семьями собрались представители Объединения многодетные семей Рязани «Землица». Вот такой тёплый отзыв оставили гости:

Ваше внимание к многодетным семьям и желание включать нас в культурные мероприятия очень важно для нас. Это помогает нам чувствовать себя частью большого сообщества, где ценятся семья, дружба и поддержка.

Спасибо огромное за отдых, за возможность посмеяться! Полный зал, КВН на одном дыхании, потрясающие команды, разминка, озвучка на высшем уровне! Очень талантливая и креативная молодёжь!

Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН
Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН
Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН
Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН
Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН

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