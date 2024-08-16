Пятница, 16 августа, 2024

Многодетная вдова участника СВО обратилась за помощью в администрацию Рязани

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта администрации Рязани

В пятницу, 16 сентября, в администрации Рязани состоялся приём граждан. К мэру Виталию Артёмову обратилась многодетная мать, вдова участника СВО.

Женщина попросила оказать ей содействие в улучшении жилищных условий её семьи. Виталий Артёмов пообещал проработать этот вопрос с руководителями ответственных структурных подразделений и через месяц ещё раз встретиться с заявителем, чтобы обсудить возможные варианты.

Также к Артёмову обратились жители частного сектора по улице Михайловское шоссе. Они рассказали о подтоплении своих домов в период дождей и активного половодья. Заявителям пояснили, что такая ситуация возникла из-за сложившегося рельефа местности и отсутствия сетей ливневой канализации.

Глава администрации поручил профильным специалистам определиться с объёмами работ и финансированием, обеспечить восстановление системы водоотведения. Возможность разработки проекта с последующей её реализацией будет рассмотрена при формировании плана работ на следующий год в рамках отдельной программы для развития окраин города.

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