Мнимая зона комфорта: причины зависимостей человека можно рассчитать

У каждого человека существует настоящая Зона комфорта и мнимая. Последняя так и манит, ловит на слабости из прошлых воплощений и нынешнего, а затем может оставить душу «в заточении» подвала судьбы. Так, попадаясь на свой же кармический узел, человек может разрушить собственную жизнь. Об этом рассказали футурологи и нумерологи Айрэн и Джули По. Эксперты поделились информацией, что значение этого показателя можно заранее рассчитать.
Настоящая зона комфорта человека напитывает энергией, в этой среде могут реализоваться все истинные таланты. А вот Ловушка судьбы все потенциалы и ресурсы ограничивает.
Рассчитать этот показатель – причину, что человек ищет какие-то способы уйти от реальности в иллюзорный мир, можно по формуле: 2хМт+Гт больше или равно 22.
Мт – это месяц рождения человека.
Гт – это цифры года рождения, сложенные и, если значение более 22, нужно будет вычесть из него 22.
А теперь давайте вкратце посмотрим значения, в скобках укажем какие-либо примечания.
1 – не с кем общаться, или общение деструктивное
2 – не хватает заботы, внимания
3 – нет цели, детища, мечты, реже – проблемы с детьми
4 – недовольство профессией
5 – поиск себя (сектантство)
6 – недовольство личной жизнью
7 – раздражают обстоятельства
8 – пьют просто, чтобы нарушить правила
9 – одиночество (если пьют. То в запой)
10 – неустроенность, отсутствие комфорта, денег и перспектив
11 – пьют на спор
12 – депрессия, психические отклонения (самый «алкоголический» аркан – бесполезно лечить; также аркан суицидов)
13 – пьют от страха
14 – раздражают однообразие, нищета, невозможность проявиться
15 – просто нравится пить, пьют ради удовольствия (как ни странно, их здоровью редко вредит алкоголь)
16 – от имущественной неустроенности, неустроенности Бизнеса (пьют кратковременно, недолго)
17 – отсутствие проектов, идей, признания, славы, «лайков»
18 – тотальное недовольство людьми, мания преследования
19 – отсутствие карьеры, статуса
20 – генетическая зависимость, ненависть к роду
21 – не хватает подарков, тяжёлая судьба
22 – попадает под влияние других, часто пьёт за компанию