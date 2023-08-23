Мнимая зона комфорта: причины зависимостей человека можно рассчитать

У каждого человека существует настоящая Зона комфорта и мнимая. Последняя так и манит, ловит на слабости из прошлых воплощений и нынешнего, а затем может оставить душу «в заточении» подвала судьбы. Так, попадаясь на свой же кармический узел, человек может разрушить собственную жизнь. Об этом рассказали футурологи и нумерологи Айрэн и Джули По. Эксперты поделились информацией, что значение этого показателя можно заранее рассчитать.

— Это одно из проявлений прошлого воплощения. Оно сбивает человека с пути, путает его карты, уводит в негативное русло. При этом он может не замечать, что ушёл в деструктив. Здесь важно понять причину, почему это произошло, чего ему не хватает сейчас, что его душа пытается компенсировать вредными зависимостями, — рассказали Айрэн и Джули По.

Настоящая зона комфорта человека напитывает энергией, в этой среде могут реализоваться все истинные таланты. А вот Ловушка судьбы все потенциалы и ресурсы ограничивает.

— Представьте, что у себя в подвале Вы нашли Дверь в иной волшебный мир, где все устроено так как вам нравится. Уютная обстановка в квартире, всегда хорошая погода за окном, любимые книги, мягкий диван и т.д. Вопрос, захотелось бы Вам выйти из этого мира. Точнее нашли бы Вы в себе силы сделать это. А за пределами подвала ждёт настоящая жизнь, с близкими людьми, полная интересных задач, знакомств и приключений. Ведь мы приходим в этот мир не для вечного наслаждения и покоя, которые радостно предоставляет подвал, а для развития, для прохождения определенных уроков, — уточнили Айрэн и Джули По.

Рассчитать этот показатель – причину, что человек ищет какие-то способы уйти от реальности в иллюзорный мир, можно по формуле: 2хМт+Гт больше или равно 22.

Мт – это месяц рождения человека.

Гт – это цифры года рождения, сложенные и, если значение более 22, нужно будет вычесть из него 22.

А теперь давайте вкратце посмотрим значения, в скобках укажем какие-либо примечания.

1 – не с кем общаться, или общение деструктивное

2 – не хватает заботы, внимания

3 – нет цели, детища, мечты, реже – проблемы с детьми

4 – недовольство профессией

5 – поиск себя (сектантство)

6 – недовольство личной жизнью

7 – раздражают обстоятельства

8 – пьют просто, чтобы нарушить правила

9 – одиночество (если пьют. То в запой)

10 – неустроенность, отсутствие комфорта, денег и перспектив

11 – пьют на спор

12 – депрессия, психические отклонения (самый «алкоголический» аркан – бесполезно лечить; также аркан суицидов)

13 – пьют от страха

14 – раздражают однообразие, нищета, невозможность проявиться

15 – просто нравится пить, пьют ради удовольствия (как ни странно, их здоровью редко вредит алкоголь)

16 – от имущественной неустроенности, неустроенности Бизнеса (пьют кратковременно, недолго)

17 – отсутствие проектов, идей, признания, славы, «лайков»

18 – тотальное недовольство людьми, мания преследования

19 – отсутствие карьеры, статуса

20 – генетическая зависимость, ненависть к роду

21 – не хватает подарков, тяжёлая судьба

22 – попадает под влияние других, часто пьёт за компанию