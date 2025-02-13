Настоятель Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов) ответил на вопрос о насмешках общества. Пользователь соцсети обратился с таким вопросом: «Мне 36 лет. Я девственник и по этому поводу постоянно терплю насмешки. Что делать?»

По словам священника, общество, которое насмехается над девственностью, над верностью в браке, больно. Потакать ему не нужно.

— Пока в обществе не начнёт воспитываться отношение к супружеству и девству как к святыне, мы не увидим исправления тяжёлой демографической ситуации в стране, — уверен игумен.

Священник отметил, что и супружеская верность, и девственность имеет прямое отношение к вечному спасению, к единству с Христом.