МКЦ Рязани 23 сентября представит уникальную литературно-музыкальную программу

В Муниципальном культурном центре города Рязани 23 сентября в 19 часов пройдёт уникальное мероприятие. Зрителям представят совместный проект знаменитого артиста Виталия Гогунского и оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры России Александра Лаврухина.

Музыкальные шедевры Г.В. Свиридова, ставшие иллюстрацией к повести А.С. Пушкина «Метель», наполнят образы произведения новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям.

Поэтическое сопровождение концерта представит знаменитый актёр, композитор и певец Виталий Гогунский, получивший широкую известность благодаря съёмкам в сериале «Универ».

Виталий Гогунский сыграл в комедийной картине режиссёра Марины Мигуновой «Прощайте, доктор Фрейд», также став автором музыки к картине. В перерывах между съёмками «Универа» Виталий Гогунский вместе с группой, где он является гитаристом и вокалистом, создавал дебютный диск с написанными им самим джазовыми композициями.

Блистал артист и в других проектах. В 2013 году Виталий Гогунский участвовал в «Танцах со звёздами» в паре с Екатериной Осиповой, а в 2014 стал победителем второго сезона шоу «Один в один!» на телеканале «Россия-1». В 2015 году Виталий Гогунский прошёл в полуфинал вокального проекта «Главная сцена» в команде Максима Фадеева.

Оркестр русских народных инструментов МКЦ — уникальный профессиональный коллектив, в репертуаре которого более 200 произведений разных стилей и жанров: от народной музыки и оригинальных сочинений современных авторов до эстрадных и джазовых композиций.

Отцом-основателем и вдохновителем коллектива является его бессменный руководитель и дирижёр Александр Иванович Лаврухин — личность яркая и многогранная. Маэстро вносит огромный вклад в дело развития музыкального исполнительства на народных инструментах. Благодаря его плодотворной работе выросла целая плеяда молодых талантливых дирижёров, а на базе музыкальных школ и культурно-просветительских учреждений созданы оркестры народных инструментов.

Оркестр регулярно выступает на концертных площадках Рязани и области, широко известен и любим слушателями. Ежегодно с коллективом выступают одарённые дети города Рязани – лауреаты международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Концерт «Метель» участвует в программе «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 6+