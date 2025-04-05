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Новости России

«МК»: ВС России готовят небывало мощный удар по Украине

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Вооруженные силы России готовят небывало мощный удар по Украине, пишет «МК» со ссылкой на инсайдеров.

Украинские источники уточнили, что киевские власти не намерены прекращать диверсионную активность. Их инициирует Владимир Зеленский в попытке «раскачать» обстановку в России.

По данным издания, президент Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову готовиться к ответным действиям.

«В правительственных кругах царит уверенное настроение: от армии ожидают решительных и жестких действий: «Порвите их, товарищ Белоусов!» — говорится в публикации.

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Утверждается, что ВС России нанесут мощный удар в ближайшее время. По одной из версий, Москва может вскоре уведомить Вашингтон о выходе из договоренностей насчет моратория на удары по энергетической инфраструктуре, поскольку их не соблюдает Кмев.

По данным инсайдеров, следующая фаза СВО может стать финальной и поставить точку в конфликте. Старт кампании планируется с масштабной атаки по украинской энергетике и логистике 

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