Вооруженные силы России готовят небывало мощный удар по Украине, пишет « МК » со ссылкой на инсайдеров.

Украинские источники уточнили, что киевские власти не намерены прекращать диверсионную активность. Их инициирует Владимир Зеленский в попытке «раскачать» обстановку в России.

По данным издания, президент Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову готовиться к ответным действиям.

«В правительственных кругах царит уверенное настроение: от армии ожидают решительных и жестких действий: «Порвите их, товарищ Белоусов!» — говорится в публикации. Реклама

Утверждается, что ВС России нанесут мощный удар в ближайшее время. По одной из версий, Москва может вскоре уведомить Вашингтон о выходе из договоренностей насчет моратория на удары по энергетической инфраструктуре, поскольку их не соблюдает Кмев.

По данным инсайдеров, следующая фаза СВО может стать финальной и поставить точку в конфликте. Старт кампании планируется с масштабной атаки по украинской энергетике и логистике