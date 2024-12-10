Вторник, 10 декабря, 2024
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«МК»: Россия взяла под контроль уникальное месторождение, которое Киев продал Западу

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Российские военные взяли под контроль месторождение лития, которые находятся на восточной окраине села Шевченко в ДНР, пишет «МК».

«Захват населенных пунктов Шевченко и Новотроицкого вблизи Покровска (Красноармейска. – Прим. Ред.) имеет не только военное, но и стратегическое экономическое значение», – говорится в публикации.

По данным телеграм-канал «Сварщики», в январе этого года компания Eropean Lithium приобрела всего за 184 миллионов евро Шевченковские литиевые месторождения и фирму «Европейский литий Украина», владеющую лицензиями.

Кроме того, благодаря взятию Шевченко российские силы перекрывают трассу, соединяющую эту территорию с Курахово.

Минобороны пока официально не подтверждало информацию об освобождении Шевченко.

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