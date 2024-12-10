«МК»: Россия взяла под контроль уникальное месторождение, которое Киев продал Западу

Российские военные взяли под контроль месторождение лития, которые находятся на восточной окраине села Шевченко в ДНР, пишет «МК».
По данным телеграм-канал «Сварщики», в январе этого года компания Eropean Lithium приобрела всего за 184 миллионов евро Шевченковские литиевые месторождения и фирму «Европейский литий Украина», владеющую лицензиями.
Кроме того, благодаря взятию Шевченко российские силы перекрывают трассу, соединяющую эту территорию с Курахово.
Минобороны пока официально не подтверждало информацию об освобождении Шевченко.