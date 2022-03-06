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Воскресенье, 6 марта, 2022

Мэрия сообщила, когда на улицы Рязани выйдут подметальные машины

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Мэрия сообщила, когда на улицы Рязани выйдут подметальные машины

Александр Ильин
Фото: мэрия Рязани

Администрация Рязани на странице губернатора Любимова сообщила, когда на улицах города появятся подметальные машины с системой смачивания щёток. 

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В соцсетях горожане уже начали жаловаться на пыль и грязь на улицах. 

«Подметание улиц сейчас проводятся вручную – сметается мусор, который появляется на тротуарах после таяния снега. Уборочная техника, оснащенная системами смачивания щеток для избегания образования пыли в ходе работы, выйдет на уборку, когда установится устойчивая плюсовая температура», — ответили в мэрии.

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