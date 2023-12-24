Мэрия Рязани сообщила об убранных деревьях

По данным на 12 часов 24 декабря распилено и убрано с проезжей части порядка 20 деревьев, сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

Работы проведены по адресам: Юбилейная д. 8, Северный переулок д. 1А, Советской Армии д. 3 корп. 4, Советской Армии д. 7, Тимакова д. 6, Затинная д. 32, Толстого д. 2, Шевченко д. 52А, Нахимова д. 68, 3-й Мопровский переулок д. 4 корп.1, пос. Солотча, ул. Первомайская, д. 105 (10 деревьев).

Убраны ветви деревьев с контактной сети на перекрестке улиц Маяковского и Свободы. Также спилено дерево на Народном бульваре (с проезжей части пока не убрано).

Порубочные остатки будут вывезены позднее. Работы продолжаются.