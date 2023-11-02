Четверг, 2 ноября, 2023
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Мэрия Рязани сообщила о ходе ремонта контактной сети

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Фото: сайт администрации

Рязанская администрация сообщила о ходе ремонта контактной сети троллейбусной линии.

Сейчас работы проходят на улице Дзержинского. На очереди – улицы Маяковского, Циолковского, Соборная, Ленина, Театральная площадь и Первомайский проспект. Там заменят 20 километров проводов и несущие тросы.

Также рабочие покрасят 308 опор, а еще 16 – заменят. Работы проводят в ночное время, чтобы избежать возможных неудобств.

Весь ремонт планируют выполнить до конца года.

Замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин отметил, что главная задача – минимизировать количество обрывов контактной сети. Замена спецчастей запланирована на 2024 год, так как сейчас, по словам Ромодина, ее проводить нецелесообразно, поскольку это приведет к удорожанию стоимости работ и к снижению общих объемов.

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