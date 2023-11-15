Мэрия Рязани расторгла контракт с подрядчиком, ремонтирующим манеж «Юность»

Администрация Рязани сообщила об одностороннем расторжении контракта с подрядчиком, проводившим ремонт резинового покрытия в манеже «Юность».

Решение вступило в силу 2 ноября.

Подрядчика хотели включить в реестр недобросовестных поставщиков УФАС по Рязанской области, но ведомство отклонило обращение.

Мэрией проведена независимая экспертиза для определения качества и объемов выполненных работ. Сейчас администрация готовит исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области.

Напомним, ранее ремонт «Юности» планировали завершить к 15 ноября.