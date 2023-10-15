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Ремонт манежа «Юность» в Рязани обещают завершить 15 ноября

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Ремонт манежа «Юность» в Рязани обещают завершить 15 ноября. Об этом представитель подрядчика сообщил исполняющему обязанности главы администрации города Виталию Артёмову.

По данным пресс-службы мэрии, рабочим осталось уложить верхний слой покрытия для беговых дорожек, нанести разметку.

Руководитель подрядной организации рассказал мэру о финансовых трудностях и проблемах с поставкой резиновой крошки.

Артемов поручил провести закупку, ускорить темпы выполнения работ, в том числе с привлечением субподрядных организаций, говорится в сообщении администрации города.

Ремонт манежа «Юность» в Рязани обещают завершить 15 ноября

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